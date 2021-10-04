المنفي يشارك في اجتماع الاتحاد الأفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية الأقليمية

شارك رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” في الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021 عبر تقنية الفيديو، الذي ضمّ رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيس الوزراء المصري ووزيرا الخارجية في الكونغو وغانا، ورؤساء المجموعات الاقتصادية.

حيث ناقش الاجتماع تفاصيل الدورة القادمة للمجلس التنفيذي الذي يجمع وزراء الخارجية الأفارقة في يومي 14-15 أكتوبر 2021، بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري للاتحاد الأفريقي – الاتحاد الأوروبي برواندا نهاية الشهر الحالي، واستعراض نتائج عمل اللجنة المعنية بتغير المناخ بعد اجتماعها في يونيو الماضي، وأخيراً التجهيز بعد القمة الأفريقية التركية آخر هذا العام.

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