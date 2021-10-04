الدبيبة يفتتح معرض ليبيا بيلد ( 2021 ) الدولي للبناء والإنشاءات بطرابلس

طرابلس 04 أكتوبر 2021 (وال)- افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبه ” مساء اليوم الإثنين، فعّاليات معرض ليبيا بيلد ( 2021 ) الدولي للبناء والإنشاءات في دورته الحادية عشر على أرض معرض طرابلس الدولي .

يُشارك في المعرض أكثر من ” 200 ” شركة ليبية، ومن عدد من دول العالم بينها “127” شركة ليبية متخصصة في مجال البناء والإنشاءات.

المصادر المنظمة أوضحت أن المعرض الذي تستمر فعّالياته حتى السابع من الشهر الجاري، سيشهد مشاركة ” 500 ” عارض، ومن المتوقع أن يكون عدد الزوار ” 14 ألفًا “. (وال)

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