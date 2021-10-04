وزير التربية والتعليم: 62 ألف عقد هي عدد الإفراجات المطلوبة للمعلمين وتمت إحالتهم إلى وزارة الخدمة المدنية وسيكون حل أمرها قريباً

تحدث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية “موسى محمد المقريف” عبر منصة حكومتنا في إجابته عن التساؤلات حول آخر مستجدات الإفراجات عن الرواتب المتأخر وقال :” الزيادة وفق القانون رقم 4 لسنة 2018 ووفق القرار 524 لحكومة الوحدة الوطنية هي لجميع المعلمين، ولكن هناك ضوابط سيتم تفعيلها من خلال لجنة شكلتها وزارة التعليم التي تعمل الآن لتخرج بنتائج يتم إحالتها إلى وزارة المالية

وحول سؤال بخصوص الإفراجات المتعلقة بعقود المعلمين لعام 2020-2021 قال الوزير :”كل العقود التي تم توقيعها مع وزارة التربية والتعليم بمراقباتها المختلفة، قد أُحيلت إلى وزارة الخدمة المدنية لدراستها وفق المعايير والاشتراطات الموجودة، وستكون الإفراجات قريباً لعدد 62 ألف عقد”.

وأضاف بالخصوص:”نتأسف على وضع المعلمين الذين ظلوا يدرسون لسنوات دون الإفراجات عن مرتباتهم؛ وقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية لدراسة كل الإشكاليات، واتفقنا على آلية معينة للعمل وتقوم وزارة الخدمة المدنية الآن بحصر كل المستهدفين، وكل هذا رغم عدم اعتماد الميزانية ووصول المخصصات للوزارة”.

كما أردف قائلاً:”سبب تراكم الافراجات إطلاق يد المراقبات في التعاقد مع معلمين جدد، دون النظر إلى مستوى الاحتياج الوظيفي، وحول تعديل الدرجات قبل إضافات الزيادة تم التنسيق مع قسمي المطابقة والمرتبات التابعة لوزارة المالية أن مراقبي التعليم بالمناطق يقومون بتحديد موعد لقاء مع هذه الأقسام المختصة لتسليم كشف تحليلي وتفصيلي”.

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