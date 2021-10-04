المصارف التجارية تُبدي استعدادها للمساهمة في تنفيذ خطط الحكومة في تشجيع المشاريع الصغرى

طرابلس 04 أكتوبر 2021 (وال)- أكد عدد من مديري المصارف التجارية، استعدادهم للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتنفيذ خطط الحكومة خاصة في تشجيع المشاريع الصغرى.

وأوضح مديري المصارف خلال مشاركتهم في حلقة النقاش الثانية حول دور المصارف وقطاع الاستثمار في تحريك عجلة الاقتصاد بطرابلس، أن المصارف ساهمت خلال السنوات الماضية في عدد من المشاريع؛ منها الحديد والصلب، ومصانع الإسمنت، والبني التحتية، ومشاريع أخرى، في طور التنفيذ وفق رؤية إستراتيجية والتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين .(وال)

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