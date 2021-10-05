«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الثلاثاء 5 اكتوبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 5 اكتوبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5524 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2785 دينار، والجنيه الاسترليني 6.188 دينار، والليرة التركية 0.5138 دينار، والدولار الكندي 3.607 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2138 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2394 دينار، والدينار التونسي 1.6129 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5032 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 5 اكتوبر 2021: