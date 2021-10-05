صنع الله يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة لمناقشة بعض المشاكل

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، مع عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة “مختار عبد الدايم” .
تناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع وتقديم توضيح عن الأوضاع الحالية بالمناطق “البريقة وأجدابيا وأوجلة”، َكذلك تحديد المختنقات والمشاكل التي تتطلب التدخل من قبل المؤسسة وأهمها: ضعف او إنعدام الإمداد المائي في بعض المناطق.
ومن جهته أشار عضو مجلس الأعلى للدولة إلى عدد من المقترحات التي يمكن للمؤسسة المساهمة فيها واطلاقها من خلال إدارة التنمية المستدامة مثل: مشروع إنشاء محطة تحلية بسعات محدودة في منطقة البريقة .
وفي ختام الاجتماع أكد “صنع الله” على أن المؤسسة لن تدّخر جهدًا في العمل لحلحة كافة المختنقات ودعم السلطات المحلية، وكذلك توفير الاحتياجات الأساسية على قدر ما يتاح من إمكانيات ، موصيًا بضرورة التواصل مع إدارة التنمية المستدامة فيما يخص الجوانب التي جرت مناقشتها لوضعها موضع التنفيذ.
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