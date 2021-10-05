صنع الله يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة لمناقشة بعض المشاكل

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، مع عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة “مختار عبد الدايم” .

تناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع وتقديم توضيح عن الأوضاع الحالية بالمناطق “البريقة وأجدابيا وأوجلة”، َكذلك تحديد المختنقات والمشاكل التي تتطلب التدخل من قبل المؤسسة وأهمها: ضعف او إنعدام الإمداد المائي في بعض المناطق.

ومن جهته أشار عضو مجلس الأعلى للدولة إلى عدد من المقترحات التي يمكن للمؤسسة المساهمة فيها واطلاقها من خلال إدارة التنمية المستدامة مثل: مشروع إنشاء محطة تحلية بسعات محدودة في منطقة البريقة .

وفي ختام الاجتماع أكد “صنع الله” على أن المؤسسة لن تدّخر جهدًا في العمل لحلحة كافة المختنقات ودعم السلطات المحلية، وكذلك توفير الاحتياجات الأساسية على قدر ما يتاح من إمكانيات ، موصيًا بضرورة التواصل مع إدارة التنمية المستدامة فيما يخص الجوانب التي جرت مناقشتها لوضعها موضع التنفيذ.

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