صنع الله يجتمع مع مشايخ وأعيان ليبيا للمصالحة الوطنية

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بوفد مشايخ وأعيان ليبيا ومجلس المصالحة الوطنية، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم الهوني.

حيث أشاد وفد المشايخ والأعيان خلال الاجتماع بالجهود الواضحة والملموسة لرئيس مجلس الادارة المؤسسة الوطنية في المحافظة على استمرارية إنتاج النفط الذي يعتبر العنصر الأساسي للاقتصاد الوطني الليبي، وكذلك جهوده لابعاد قطاع النفط عن كل الأجندات والتجاذبات السياسية.

ومن جهته أضاف صنع الله بأن الدفاع عن المؤسسة الوطنية هو واجب لكل الليبيين، ومساهمتها في تقديم العون للمناطق المجاورة للحقول والمواني النفطية ومناطق أخرى ضمن المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع شركائنا هو واجب أخلاقي تجاه المواطن بتلك المناطق ودفعا نحو الاستقرار .

وفي الختام قام وفد مشايخ وأعيان ليبيا ومجلس المصالحة الليبي بتقديم درع المجلس لرئيس مجلس الادارة تقديراً له على موافقه الوطنية وجهوده في المحافظة على قطاع النفط وتماسكه في ظل هذه الظروف الصعبة الاستثنائية.

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