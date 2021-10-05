رئيس الليبية للموانئ يلتقي مع القائد العام للقوات المسلحة

الرجمة 05 أكتوبر 2021 (وال) _ ألتقى رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانىء الكابتن (يزيد بوزريدة) أمس الإثنين، القائد العام للقوات المسلحة الفريق (عبد الرازق الناظوري) بمكتبه في الرجمة.

هذا وتم خلال اللقاء، مناقشة عديد المواضيع من أهمها تأمين ميناء بنغازي البحري، والعمل على التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتسهيل سير العمل داخل الميناء.

وبدوره، أكد الفريق الناظوري على دعمه الكامل لإدارة الشركة الليبية للموانىء برئاسة الكابتن (يزيد بوزريدة)، وتذليل كافة الصعاب أمام إدارة الشركة، إستعدادا لتحويل ميناء بنغازي إلى منطقة تجارية حرة بناءً على قرار صادر من وزير الإقتصاد والتجارة التابع للحكومة الليبية. (وال _ الرجمة) ه أ / ه ع

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