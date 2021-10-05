مصلحة المطارات تعقد اجتماعا مع صندوق التضامن الاجتماعي لمناقشة ملف الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

عقدت مصلحة المطارات برئاسة “محمد بيت المال” يوم أمس الاثنين 5 أكتوبر 2021 لقاءاً مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ورئيسه “مصطفى الجعيبي” بحضور ممثل رابطة ذوي الإعاقة “بشير الفيتوري”؛ وذلك لمناقشة عدد من النقاط المتعلقة بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المطارات والعراقيل التي تواجههم أثناء السفر.

أيضاً كان الحوار حول المرافق التي يجب أن تكون متوفرة لتسهيل عملية التنقل وتبسيط الإجراءات، وقد تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين مهمته زيارة المطارات وتحديد التعديلات الواجب تنفيذها،كذلك التنسيق لتنظيم اجتماعات مع شركات النقل الجوي والمناولة الأرضية سعياً لتقديم أفضل الخدمات منهم لهذه الفئة.

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