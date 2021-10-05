بالأرقام.. تأثير توقف خوادم “فيس بوك” على القيمة السوقية للمواقع الإلكترونية

هَوَت القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية بمقدار 230 مليار دولار، عقب خلل فني ضرب شركة “فيس بوك” المالكة لتطبيقات “ماسنجر” و”واتساب” و”انستغرام”، امتد إلى ست ساعات، إلى جانب أعطال فنية ضربت بعض مواقع الخدمات الإلكترونية بينها “أمازون” و”نتفلكس”، وشركات اتصالات في أمريكا وروسيا.

وخسرت “فيس بوك” من قيمتها السوقية، إثر الخلل الذي لم تُكشف ملابساته كاملة حتى صباح الثلاثاء، 47 مليار دولار فيما تراجعت اسهمها بمقدار 5٪ وبلغت خسارة “أبل” من قيمتها السوقية قرابة 58 مليار دولار.

وأشارت بيانات نقلتها” بلومبيرغ” إلى خسارة “غوغل” بسبب العطل، مسجلة 37 مليار دولار فيما فقدت “أمازون” نحو 47 مليار دولار من قيمتها السوقية، ولم ينج عملاق التكنولوجيا “مايكروسوفت” من الخسائر، حيث فقدت الشركة نحو 45 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ساعات.

وبلغت خسائر المدير التنفيذي لشركة فيسبوك “مارك زوكربيغ” 6.2 مليار دولار خلال ساعات نتيجة تراجع أسهم الشركة، وفي أحدث تطور عقب هزة التكنولوجيا الاثنين أصدرت منظمة “Netblocks” البريطانية تقرير حديث قالت فيه: تكلفة الانقطاع للساعة الواحدة بلغت أكثر 161 مليون دولار أي ما يعادل المليار موزعة على تطبيقات “فيس بوك” و “انستقرام” و”واتساب” بسبب توقف الخدمات الإعلانية.

ويستخدم نحو ملياري شخص حول العالم تطبيق “واتساب” فيما يتخذ نحو 1.3 مليار شخص حول العالم تطبيق “ماسنجر” و”فيس بوك” للتواصل يومياً، وأكثر من مليار فرد يتحدثون بشكل يومي عبر تطبيق “وي شات” وقرابة نصف مليون شخص يتواصلون عبر تطبيقات “تليغرام” و”سناب شات”.

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