هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء تعقد اجتماعا مع ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية

التقى يوم أمس الاثنين 4 أكتوبر 2021 رئيس هيئة الرقابة الادارية التابعة لمجلس النواب “عبد السلام الحاسي” مع رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير الرقابة على الوزارات وعدد من رؤساء مكاتب الرقابة على الأغذية والأدوية بالمناطق.

وخلال الاجتماع أكدّ “الحاسي” على ضرورة أهمية التواصل بين الهيئة والقطاعات التنفيذية ومتابعة الاجراءات التي تتخذها هذه القطاعات ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن، كذلك تم عرض تقرير عمل وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية ونطاق اختصاصاته والمشاكل التي تواجهه.

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