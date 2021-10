واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، وصعد مزيج “برنت” خلال التعاملات فوق مستوى 82 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.

وبحسب بيانات وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، فقد جرى تداول خام “برنت” بحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، عند 82.36 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.35% عن سعر إغلاق أمس، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.07% إلى 78.45 دولار للبرميل.

ويأتي الارتفاع بعد أن قررت مجموعة “أوبك+” التمسك بسياسة الإنتاج الحالية، وقالت إنهم سيبقون على اتفاق لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي، متجاهلين دعوات من الولايات المتحدة والهند لرفع الإنتاج مع تعافي الاقتصاد العالمي.

وقالت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”: “نتوقع عودة تدريجية لنمو الطلب إلى طبيعته وسيبدأ انتعاش في المعروض التأثير على أسعار النفط اعتبارا من الربع الرابع”.

وأضافت: “هذا العام، تجاوز نمو الطلب العرض، مما ساعد الأسعار على الوصول إلى أعلى المستويات في عدة سنوات، لكننا نتوقع أن تنعكس هذه الديناميكية مع زيادة أوبك+ الإنتاج”.

The post أسعار النفط تُواصل الارتفاع وتتجاوز مستوى 82 دولاراً للبرميل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا