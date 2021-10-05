اقتصاد

مخاوف صندوق النقد من آثار كورونا على الدول الفقيرة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن تخوفها من احتمالية تراجع مستوى النمو العالمي في العام الجاري، بسبب مخاوف من وسع فجوة الاقتصادات المتقدمة التي بدأت تخرج من تداعيات فيروس كورونا والدول الفقيرة التي مازالت تحت ضغط الوباء.

وقالت غورغييفا في بيان نشر الثلاثاء إن الدول النامية تحتاج لسنوات كثيرة للخروج من اثار فيروس كورونا الاقتصادية.

وفي أغسطس الماضي بدأ صندوق النقد الدولي في تنفيذ خطة مساعدة الدول صاحبة العضوية، بتخصيص 650 مليار دولار، وهو المبلغ الأكبر في تاريخ مساعدات الصندوق، في محاولة للنهوض بالاقتصاد العالمي للحد من تداعيات كورونا.

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قناة 218 الليبية

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