مخاوف صندوق النقد من آثار كورونا على الدول الفقيرة

عبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن تخوفها من احتمالية تراجع مستوى النمو العالمي في العام الجاري، بسبب مخاوف من وسع فجوة الاقتصادات المتقدمة التي بدأت تخرج من تداعيات فيروس كورونا والدول الفقيرة التي مازالت تحت ضغط الوباء.

وقالت غورغييفا في بيان نشر الثلاثاء إن الدول النامية تحتاج لسنوات كثيرة للخروج من اثار فيروس كورونا الاقتصادية.

وفي أغسطس الماضي بدأ صندوق النقد الدولي في تنفيذ خطة مساعدة الدول صاحبة العضوية، بتخصيص 650 مليار دولار، وهو المبلغ الأكبر في تاريخ مساعدات الصندوق، في محاولة للنهوض بالاقتصاد العالمي للحد من تداعيات كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية