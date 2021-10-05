ديلي ميل: طرابلس تستضيف معرضا تجاريا في الوقت الذي تتطلع فيه الشركات إلى عقود إعادة الإعمار

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أمس الإثنين إن العاصمة طرابلس شهدت افتتاح معرض تجاري ضخم للشركات التي تتطلع إلى المشاركة في إعادة إعمار ليبيا .

وبحسب الصحيفة البريطانية يأمل المستثمرون أن يسمح لهم السلام بالبدء في مشاريع إعادة بناء ضخمة في بلد به أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في إفريقيا.

قال خالد البدوي المدير التجاري لشركة عقارات تركية ليبية ليبيا تدخل مرحلة استقرار تسمح ببدء إعادة الإعمار حيث، تسببت سنوات الحرب في خسائر تقدر بنحو 100 مليون دولار ، وفقًا لاقتصاديين ليبيين وتقارير صحفية.

وأضاف البدوي إن الشركات الخاصة مستعدة للعب دور مهم في إعادة الإعمار وفقا للصحيفة.

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