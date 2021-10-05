ميناء الخمس .. وصول آلاف الأطنان من حبوب القمح والشعير

وصلت إلى ميناء الخمس عدد من السفن التجارية المحملة بحبوب القمح والشعير، بالتزامن مع أزمة دقيق تعيشها البلاد منذ نحو شهرين بسبب شح المنتج وارتفاع سعره في السوق المحلية ، حيث بلغ سعر قنطار الدقيق إلى أكثر من 200 دينار.

وأظهرت بيانات إدارة المرفا رسو ناقلة الحبوب “فرتونا” التابعة للوكيل الملاحي شركة الربان العالمية وعلى متنها أكثر من 13 ألف طن من حبوب الشعير.

و استقبلت الأرصفة التجارية الباخرة “مونتارا” التابعة للوكيل الملاحي شركة دروب الأطلس وعلى متنها أكثر من 32 طن من القمح الصب.

وماتزال السفينة “نيو شيم” التابعة للوكيل الملاحي شركة الزروق راسية منذ أكثر من أسبوعين لتفريغ حمولتها البالغة أكثر من 30 ألف طن من حبوب القمح.

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