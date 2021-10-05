صنع الله يقوم بزيارة شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بزيارة إلى شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي وكان في إستقباله رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة .

كما أستعرض صنع الله نشاط الشركة وأفاد بحرص المؤسسة على مساعدة الشركة في التغلب على المشاكل والصعوبات التي تواجهها وتوفير الميزانيات اللازمة لتسيير العمل بالشركة في أقرب وقت .

وأضاف مشدداً على قيام لجنة الإدارة بأعمالها لتحقيق مستهدفاتها والمحافظة على معدلات الإنتاج والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية بالشركة والإهتمام بالمستخدمين في مواقع عملهم وتهيئة الظروف المناسبة للعمل والإقامة في جميع حقول الشركة .

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