الإسلامي الليبي يقوم بتوقيع عقد شراكة مع الشركة التقنية الرائدة للاستشارات والتدريب

قام المصرف الإسلامي الليبي اليوم بتوقيع عقد مع الشركة التقنية الرائدة للاستشارات والتدريب ، بخصوص انشاء نظام الجودة ISO 9001 المعتمد عالمياً في مجال تطبيق نظام إدارة الجودة وفقاً للمعايير الدولية ،بحضور المدير العام للمصرف حافظ الحمروني وبعض أعضاء مجلس إدارة المصرف ورؤساء بعض الإدارات , ومدير عام شركة التقنية الرائدة عادل موسى ومندوبين عن الشركة .

والجدير بالذكر أن نظام إدارة الجودة – ISO 9001 يعتبر المعيار الأفضل عالمياً والأكثر انتشاراً، فهو يوفر القدرة على تلبية احتياجات العملاء بفاعلية ويساعد على التنافس بأعلى المستويات في قطاع الأعمال ، ويؤمن أداء العمليات بأخطاء أقل ويرفع من مستوى خدمة العملاء.

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