اقتصاد

لمسات أخيرة لإمداد لبنان بالغاز المصري

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف وزيرا البترول المصري طارق الملا والطاقة اللبناني وليد فياض عن أن مصر تضع اللمسات الأخيرة على إجراءات إمداد لبنان بالغاز قريبا بموجب خطة لتخفيف أزمة الطاقة في لبنان عقب اجتماعهما الثلاثاء .

وتقضي الخطة المعلن عنها الشهر الماضي بضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا من أجل مساعدته في تعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية ، والخطة التي اتفقت عليها الدول الأربع هي جزء من مسعى تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص إمدادات الطاقة إلى لبنان .

وقد أصيبت الحياة اليومية في لبنان بالشلل التام بسبب النقص الحاد في إمدادات الوقود المستورد عقب أزمة مالية أدت لتراجع قيمة العملة اللبنانية 90% منذ عام 2019 .

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قناة 218 الليبية

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