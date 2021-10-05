اقتصاد

محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار تنفي اختفاء أموال تابعة لها

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار في بيان لها صدر الإثنين صحة خبر اختفاء مبلغ مالي من أموالها .

وقالت المحفظة في بيانها إن تنفي بشدة ما يتداول حول اختفاء 26 مليون دولار منها ، معتبرة أن تداول مثل هذه الأخبار يلحق الضرر الجسيم بعلاقة المحفظة مع شركاتها في الداخل والخارج ويؤثر على حسن سير العمل .

وهددت المحفظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الصفحات التي نشرت خبر اختفاء الأموال ، مطالبة في الوقت ذاته كافة وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة بتحري الدقة في نشر الأخبار والتواصل معها لاستيفاء صحة أي خبر قبل نشره .

يشار إلى أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار هي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار التي تمتلك أصولا تبلغ قيمتها 67 مليار دولار حسب تقييم صادر في العام 2012 ،حيث تمتلك المؤسسة إضافة إلى محفظة ليبيا إفريقيا الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى وشركة الاستثمارات النفطية .

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قناة 218 الليبية

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