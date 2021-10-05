مدير مديرية حرس البلدي بنغازي يتفقد مقر المديرية الجديد

بنغازي 05 أكتوبر 2021 (وال)- أجرى السيد مدير مديرية الحرس البلدي بنغازي العميد ونيس العرفي، زيارة تفقدية لمقر المديرية الجديد بمنطقة أبو عطني الحكومي، للوقوف على ما تم من أعمال وتجهيزات تمهيدًا للانتقال إلى المقر الجديد.

هذا ورافق العميد ونيس العرفي في جولته خلال اليومين الماضيين؛ معاون مدير إدارة شؤون المديريات والشؤون الفنية بالجهاز عقيد مصطفى القيلوشي، ومدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي مقدم فرج العقوري، ومدير مكتب الرئيس برئاسة الجهاز الحرس البلدي مقدم مصطفى طه.

واطلع العميد ونيس العرفي على سير العمل بأقسام ومرافق المقر الجديد، وأماكن توزيع إدارات المديرية المختلفة والعاملين بها، بالإضافة إلى أعمال التشطيبات النهائية التي قاربت على الانتهاء، وتجهيزها بالأثاث المكتبي قبيل استلامه من الشركة المنفذة. (وال) ف م/ ر ت

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