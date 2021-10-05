بنغازي | العميد ونيس العرفي يبحث مع مراقب الاقتصاد آلية متابعة محلات بيع المواد الغذائية

بنغازي 05 أكتوبر 2021 (وال)- عقد مدير مديرية الحرس البلدي بنغازي العميد ونيس العرفي اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مراقب الاقتصاد ببنغازي جمعة الرقاص.

هذا وتم خلال الاجتماع؛ مناقشة آلية متابعة محلات بيع المواد الغذائية بالجملة، وكذلك المحلات المتواجدة في أطراف المدينة وداخلها ، وكيفية تمكين كافة فروع جهاز التابعة لمديرية الحرس البلدي بنغازي من متابعتها حفاظًا على الصحة العامة .

كما تناول الاجتماع قرار وزير الاقتصاد محمد الحويج؛ بشأن منع تداول مادة برومات البوتاسيوم التي تم دخولها في صناعة الرغيف الخبز والمعجنات مؤخرًا .(وال) ف م/ ر ت

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