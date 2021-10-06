اقتصاد

الدبيبة يصدر قرار بإعادة تسمية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق النفطية وإحالة تبعيته إلى مجلس الوزراء

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عن قراره رقم (438) بخصوص تغيير تبعية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية وإعادة تسميته.

حيث سيصبح تحت مُسمّى جهاز تنمية وإعمار المناطق الريفية والحضرية بتبعيته مباشرةً إلى رئاسة مجلس الوزراء.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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