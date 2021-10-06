الدبيبة يصدر قرار بإعادة تسمية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق النفطية وإحالة تبعيته إلى مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عن قراره رقم (438) بخصوص تغيير تبعية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية وإعادة تسميته.
حيث سيصبح تحت مُسمّى جهاز تنمية وإعمار المناطق الريفية والحضرية بتبعيته مباشرةً إلى رئاسة مجلس الوزراء.
أعلن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عن قراره رقم (438) بخصوص تغيير تبعية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية وإعادة تسميته.
حيث سيصبح تحت مُسمّى جهاز تنمية وإعمار المناطق الريفية والحضرية بتبعيته مباشرةً إلى رئاسة مجلس الوزراء.
أضف تعليقـك