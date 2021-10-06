قائمة أفضل الهواتف الذكية لعام 2021 …تعرف عليها!

مع اقتراب نهاية العام 2021، لا يزال احتمال طرح هواتف جديدة واردا من قبل عدد من الشركات التقنية العاملة في هذا المجال.

وتتسابق الشركات لزيادة حصتها في سوق الهواتف الذكية الذي يشهد منافسة محتدمة، حيث تتنافس في تقديم مواصفات جديدة وابتكارات متطورة، هذا إلى جانب مراعاة عنصر السعر الاقتصادي.

ووضع تقرير لـCNET المتخصص بالأخبار التقنية قائمة بأفضل الهواتف المتوفرة في الأسواق هذا العام، حيث تمت مراعاة عدة عوامل في الاختيار مثل أداء الكاميرا وعمر البطارية وسعة التخزين وسرعة المعالج وحجم الشاشة ونوعيتها، وغيرها.