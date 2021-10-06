«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاربعاء 6 اكتوبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 6 اكتوبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.556 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2749 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1975 دينار، والليرة التركية 0.5117 دينار، والدولار الكندي 3.6162 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2148 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2404 دينار، والدينار التونسي 1.6118 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5032 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 6 اكتوبر 2021: