خاص: تعرف على بنود الاجتماع المرتقب اليوم بين المركزي والمصارف

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على اجتماع مرتقب اليوم الأربعاء بمصرف ليبيا المركزي مع المصارف التجارية لمتابعة تنفيذ المصارف خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة لدى كافة فروع المصارف التجارية ، ومتابعة موضوع مقاصة الصكوك بين المصارف .

وتطوير واستحداث أدوات ووسائل الدفع الالكتروني محلياً وخارجياً ، بالإضافة إلى دور المصارف التجارية في تحريك عجلة الاقتصاد وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة واطلاق نشاط التمويل التأجيري وفقاً لخطة حكومة الوحدة الوطنية و مصرف ليبيا المركزي ، وغيرها من الموضوعات .

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