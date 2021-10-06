اقتصاد

خاص..التجاري الوطني يواصل توزيع السيولة ..ويؤكد نقل شحنات هذا الأسبوع لدعم أرصدة فروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد المصرف التجاري الوطني لصحيفة صدى الاقتصادية أن كافة كافة فروعه مستمرة بتوزيع السيولة بشكل منتظم ، والمصرف مستمر في نقل شحنات سيولة لكافة مناطق ليبيا بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي .

وجاري العمل على نقل شحنات سيولة هذا الأسبوع لدعم أرصدة خزائن فروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية .

كما أن كافة آلات السحب الذاتي تتوفر فيها سيولة بشكل منتظم ، وأن مجلس إدارة المصرف برئاسة عبد الوهاب المختار يتابع تنفيذ خطة السيولة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي ويتابع تقديم الفروع للخدمات المصرفية و شحن بطاقات الأغراض الشخصية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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