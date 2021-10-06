خاص..التجاري الوطني يواصل توزيع السيولة ..ويؤكد نقل شحنات هذا الأسبوع لدعم أرصدة فروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية

أكد المصرف التجاري الوطني لصحيفة صدى الاقتصادية أن كافة كافة فروعه مستمرة بتوزيع السيولة بشكل منتظم ، والمصرف مستمر في نقل شحنات سيولة لكافة مناطق ليبيا بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي .

وجاري العمل على نقل شحنات سيولة هذا الأسبوع لدعم أرصدة خزائن فروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية .

كما أن كافة آلات السحب الذاتي تتوفر فيها سيولة بشكل منتظم ، وأن مجلس إدارة المصرف برئاسة عبد الوهاب المختار يتابع تنفيذ خطة السيولة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي ويتابع تقديم الفروع للخدمات المصرفية و شحن بطاقات الأغراض الشخصية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية