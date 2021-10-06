صندوق الضمان الاجتماعي بالمرج يبحث الميزانية التقديرية للعام 2022م

المرج 6 أكتوبر 2021 (وال) بحث المسؤولون عن صندوق الضمان الاجتماعي المرج ، أمس الثلاثاء، سير العمل بالصندوق والميزانية التقديرية للعام القادم 2022.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بمقر الفرع برئاسة مدير الفرع محمد محمود الحواز ، وعضوية اللجنة الفرعية لإعداد مشروع الميزانية التقديرية الإجراءات التنظيمية وعمل اللجان المُشكلة.

وتناول الاجتماع الميزانية التقديرية للعام 2022، إلى جانب تقييم الأعمال المنجزة ، والإجراءات التنظيمية، ووضع خطة عمل للعام القادم .(وال ـ المرج) أ ف / ك و

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