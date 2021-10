ارتفعت أسعار الخام الأمريكي اليوم الأربعاء للجلسة الخامسة على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2014 وسط مخاوف عالمية بشأن إمدادات الطاقة على خلفية مؤشرات على شح أسواق الخام.

وصعدت أسعار خام “برنت” أيضا لليوم الرابع على التوالي في ظل مخاوف بشأن الإمدادات، لاسيما بعد أن قررت مجموعة “أوبك+” يوم الاثنين الماضي الاستمرار في زيادة الإنتاج وفق المخطط له بدلا من رفعه بأكثر من ذلك، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وزاد خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي، بحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، بنسبة 0.53% إلى 79.35 دولار للبرميل، وقبل ذلك بلغ 79.47 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

وصعد خام “برنت” بنسبة 0.8% إلى 83.22 دولار للبرميل، ليكون قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات الذي سجله في الجلسة الماضية.

واتفقت “أوبك+” يوم الاثنين الماضي، على الالتزام باتفاق يوليو 2021 لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل 2022 على الأقل، لتتخلى تدريجيا عن تخفيضات تبلغ حاليا 5.8 مليون برميل يوميا.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

The post سعر النفط يُواصل الصعود ويتجاوز 82 دولارً للبرميل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا