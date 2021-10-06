الزناتي يتعهّد بتقديم يد العون لنزلاء مستشفى «الرازي للأمراض النفسية والعصبية»

قام وزير الصحة «علي الزناتي» بتفقد الأحوال الصحيّة لنزلاء مستشفى «الرازي للأمراض النفسية والعصبية» خلال زيارة أجراها مساء الثلاثاء، اطلع فيها على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بأقسام التأهيل، والإيواء، والأشعة، والخدمات النفسية والاجتماعية، واختبارات الذكاء، والصيدلية.

وعقب انتهاء جولته داخل الأقسام، اجتمع الزناتي مع مدير المستشفى «محمّد غوار»، وعدد من مسؤولي الأقسام، وتباحث معهم حول احتياجات المستشفى وسبل تحسين خدماته الطبية.

من جانب آخر، أبدى وزير الصحة أسفه على أحوال النزلاء، الذين تخلّى عنهم ذويهم على الرغم من حصولهم على أذونات خروج من الأطباء المعالجين لهم، وتحسّن أحوالهم الصحية، وأكّد على أن الوزارة “ستعمل جاهدةً على إيجاد حلول مناسبة لأولئك النزلاء، وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل”.

وعلى نحو متصل، تعهّد الزناتي بتقديم يد العون والمساعدة لهذه الفئة من المرضى، وبرفع المعاناة عنهم .

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