المركزي يبحث مع المصارف التجارية تحريك عجلة الاقتصاد وتمويل المشروعات

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعاً اليوم الأربعاء، بمكتبه في طرابلس، مع عدد من المدراء العامون للمصارف التجارية (الجمهورية، التجاري الوطني، الوحدة، الصحاري، وشمال أفريقيا)، بحضور عدد من مدراء الإدارات والمستشارين بمصرف ليبيا المركزي.

ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ رؤية مصرف ليبيا المركزي بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية، لتفعيل دور المصارف التجارية في تحريك عجلة الاقتصاد وتمويل المشروعات.

وتم خلال الاجتماع الوقوف على ما اتخذته المصارف التجارية بشأن تنفيذ رؤية مصرف ليبيا المركزي لتحريك عجلة الاقتصاد وإطلاق المشروعات.

كما تم خلال الاجتماع إطلاق نشاط التأجير التمويلي، ومتابعة تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني (الرقمنة Digitization)، وكذلك الوقوف على تنفيذ خطة توفير السيولة التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي مطلع هذا العام.

وشدّد المحافظ في ختام الاجتماع، على المصارف التجارية للقيام بدورها في إحياء النشاط الاقتصادي وتمويل المشروعات وفق الآجال المحددة، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.

