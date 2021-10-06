بدء فعاليات “الملتقى الاقتصادي العربي الألماني” بمشاركة عدة وزارات

إنعقد الملتقى الاقصادي العربي الألماني الذي ينظم بشكل سنوي، ويعتبر من أهم المنصات الرائدة للعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، والتي بدورها تتبع سياسة الاقتصادات المنفتحة على الغير، وسعيها لإيجاد وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير وتشجيع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين العربي والالماني، وذلك بالتعاون مع إتحاد الغرف العربية، وإتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK)، ومجلس السفراء العرب في ألمانيا، ورعاية وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية .

حيث يعد هذا الملتقى من أكبر التجمعات واللقاءات لرجال الأعمال والاقتصاديين العرب والالمان عالمياً، ومن أهم أهدافه تهيئة وخلق إطار مناسب لإقامة وتفعيل شبكة التواصل والتعاون المشترك والحقيقي بين اقتصادات الطرفين سواءاً من خلال المؤسسات والهيئات الحكومية، أو من خلال رجال الأعمال والاقتصاديين العرب والالمان، للوصول لعلاقات تعاون ناجحة وفاعلة بين الشركات العربية والالمانية.

وعلى هامش الملتقى عقد اجتماع بين الوفد الليبي المشارك برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” وزير النفط والغاز “محمد عون” رئيس هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال النويصري” رئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء “وئام العبدلي” والسفير الليبي بألمانيا .

تناول الاجتماع مناقشة ودعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك البحث في الفرص الإستثمارية الممكنة بين البلدين، بالإضافة إلى رغبة رجال الأعمال الألمان بالاستثمار في ليبيا، والطرق والتوجهات التي تعزز وتساهم في توطيد وتهيئة المجال الاستثماري بين البلدين على أحسن وجه.

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