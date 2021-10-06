السعودية ومصر توقّعان اتفاقية لربط الكهرباء بقيمة 1.8 مليار دولار

وقعت كل من السعودية ومصر عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وذلك وفقًا لمجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية بينهما.

وأكد وزير الطاقة السعودي، أن المشروع يتوافق مع رؤية المملكة لعام 2030، ويُعزّز التعاون والترابط بين البلديْن.

وشملت العقود المُوقّعة بين الرياض والقاهرة، عقودًا أخرى مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية؛ وذلك لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته ثلاثة آلاف ميغاوات، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و800 مليون دولار.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر، ووزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط.

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