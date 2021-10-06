هيئة الرقابة الإدارية طرابلس ترصد مخالفات مصلحة التخطيط العمراني

تحصلّت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على نسخة من تقرير هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس لعام 2020 .

حيث يحتوي التقرير على مخالفات مصلحة التخطيط العمراني منها: انتشار التسيب إلاداري بالمصلحة وعدم اتخاذ القوانين اللازمة حيال المتغيبين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وأشار التقرير إلى صدور بعض قرارات النقل دون عرضها على لجنة شؤون العاملين بالمصلحة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قيام وذيس المصلحة المكلف بإصدار قرارات ترقية للدرجات العملية بالمصلحة لأحكام المادة 102 من اللائحة التنفيذية للقانون 12 لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل.

وفي ختام التقرير يبين توقف أعمال لجنة دراسة وتقييم المخططات التفصيلية المختصة بكافة الأقسام الفنية للمصلحة.

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