اقتصاد

وصول 388 حاوية من السلع والبضائع إلى ميناء طرابلس البحري

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت العديد من السفن والبواخر التجارية الواصلة لميناء طرابلس البحري، بتفريغ حمولتها من الحاويات التي تحمل السلع والبضائع المختلفة؛ لتعزيز الحركة الشرائية للمواطنين، بالتزامن مع إرسال المصرف المركزي سيولة نقدية لعدد من المصارف التجارية.

وأعلنت إدارة ميناء طرابلس البحري عن وصول السفينة “أماندا أف” وعلى متنها 122 حاوية بضائع، إضافة لوصول السفينة “دينوسيس” التابعة للوكيل الملاحي ليبيا، محملة بـ 196 حاوية سلع مختلفة، إضافة لوصول السفينة فيرا التابعة لذات الوكيل الملاحي، وعلى متنها 70 حاوية بضائع وسلع متنوعة، وبذلك يكون إجمالي الحاويات الواصلة لميناء طرابلس، 388 حاوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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