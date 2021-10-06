خاص..تقرير الرقابة طرابلس 2020 يقيم أداء الدولة بخصوص مواجهة جائحة كورونا

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تقرير هيئة الرقابة 2020 تضمن جائحة كورونا .

حيث أكد التقرير عدم قيام الدولة بأي جهود دولية عبر وزارة الخارجية وسفاراتها للتواصل مع الدول المصنعة للقاح والاكتفاء بعمل لجنة جلب اللقاح فقط .

كذلك قلة الدعم المالي المطلوب لمواجهة انتشار الفيروس ، والنقص في سيارات الاسعاف المجهزة لمكافحة الوباء والنقص الوقود اللازم .

كذلك عدم صرف مكافآت مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة وكثرة الازدحام بالأماكن العام دون التزام بالاجراءات الوقائية ووجود اهمال من قبل وزارة الصحة وعمداء البلديات بمراكز الفلترة ولجان الرصد والتقصي .

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