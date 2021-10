أسعار النفط تهبط بفعل زيادة المخزونات الأمريكية

هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع تعرضها لضغوط من تقرير لمعهد البترول الأمريكي، والذي أظهر زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وجاء الهبوط بعد أن سجلت أسعار الذهب الأسود أعلى مستوى في عدة سنوات فوق 83 دولارا للبرميل، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش عند 81.12 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 1.7 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق، وكانت الأسعار قد قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 83.47 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

كما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.8 بالمئة إلى 77.50 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 79.78 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

