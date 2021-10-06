إيه بي سي نيوز: العثور على 17 جثة قبالة الشواطئ الليبية

صرح الهلال الأحمر الليبي إلى” قناة إيه بي سي نيوز” الأخبارية إن 17 جثة على الأقل ، على الأرجح لمهاجرين متجهين إلى أوروبا انجرفت إلى الشاطئ غرب ليبيا.

وبحسب إيه بي سي نيوز إنه تم العثور عليهم يوم الثلاثاء بالقرب من مدينة الزاوية وتم تسليم الجثث للسلطات .

وقالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 1100 مهاجر قد لقوا حتفهم في العديد من حوادث القوارب وحطام السفن قبالة ليبيا حتى هذا العام .

ووفقا ل إيه بي سي نيوز الأمريكية إن الهلال الأحمر نشر صورًا تزعم أنها تظهر عمالها يحملون أكياسًا بيضاء للجثث مع البحر الأبيض المتوسط ​​.

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