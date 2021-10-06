تخصيص 36 مليون دينار لتعزيز السيولة النقدية في المصارف

تسلّم المصرف التجاري الوطني سيولة نقدية تُقدّر بـ11 مليون دينار، من مصرف ليبيا المركزي.

وخُصص إجمالي المبلغ المُرسل من المركزي لفروع التجاري الوطني بنحو 5 ملايين دينار لفرع الأصابعة، و”5″ ملايين أخرى لفرع المصرف في ككلة، فيما خُصص مليون دينار لوكالة فرع غريان.

وفي ذات السياق أرسل قسم إصدار سبها سيولة نقدية تقدر بـ25 مليون دينار، لمصرف شمال أفريقيا.

يأتي إرسال شحنات السيولة النقدية ضمن خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفيرها، بالتزامن مع صرف وزارة المالية رواتب موظفي القطاع العام بالدولة عن شهر سبتمبر.

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