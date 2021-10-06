كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية طرابلس الذي تحصلت عليه صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على نسخة من تقرير بمستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء طرابلس عن كترة الأعطال وتوقف بعض المصاعد، وذلك سبب ارباكاًفي نقل المرضى بين الأقسام.

وأضاف التقرير بوجود تكدس كبير لمخالفات البناء المتمثلة في الأسقف المعلقة والأجهزة والمعدات الطبية الغير صالحة، وكذلك النقص الشديد في المعدات الوقائية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا.

وآشار التقرير بأن المستشفى بحاجة إلى عدد من العناصر الطبية نظراً لاستقالة بعض من العناصر، بالإضافة إلى وجود ازدحام شديد بالمستشفى، وذلك بسبب استمرار قفل قسم الولادة بالمستشفى الخضراء وطرابلس الجامعي، وأيضا عدم وجود عناصر طبية مساعدة ببمخزن الأدوية.

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