عودة شركة “تات نفط” الروسية للعمل في ليبيا

تقرير/218

صرّح مستشار المدير العام لشؤون الشركات في شركة تات نفط الروسية “فاسيلي موزجوفي”، خلال مكالمة مع مستثمرين نظمتها “أتون” للسمسرة – أن شركته استأنفت بالفعل العمل في ليبيا غير أنه ليس في جميع المناطق حتى الآن.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله – فور هذا التصريح- عن ارتياحه لعودة شركة “تات نفت” لمزاولة نشاطها في حوض غدامس، وذلك بعد تكليف الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي بإجراء أعمال فنية بحوض غدامس النفطي غربي البلاد، لاستكمال تنفيذ الصيانات المتوقفة منذ عام 2014.

ورأى صنع الله أن هذه العودة ستعزز الثقة بقطاع النفط والغاز وتصب في مصلحة الاقتصاد الليبي. وتُعد “تات نفط” أولى الشركات الروسية التي دخلت قطاع النفط الليبي، وحصلت على اتفاقية إنتاج مشتركة مدتها 30 عاماً مع الحكومة الليبية من بين 48 شركة عالمية عام 2005، ولدى الشركة عقود بحوض غدامس وسرت وأغلب عقودها تتعلق بالاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، وذلك ضمن إطار اتفاق تقاسم الإنتاج. لكن كافة أعمال الاستكشاف توقفت في مارس من عام 2011 بسبب العمليات العسكرية في البلاد، كما تم إجلاء موظفي الشركة.

وحاولت الشركة بعد سنتين العودة إلى ليبيا، لكنها اضطرت لمغادرتها مجددا عام 2014 بسبب تصاعد التوترات الأمنية.

يُذكر أن الشركة أعلنت في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، أنها تسعى فور عودت نشاطها في ليبيا لدخول مجال التكرير والتصنيع وبناء القدرات، وكذلك العمل على جلب تقنية الطاقات المتجددة وإدخالها لقطاع النفط الليبي.

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