شركة الحديد والصُلب تُؤكد أن الأسعار ستتراجع خلال الأيام المقبلة

مصراتة 06 أكتوبر 2021 (وال)- طمأنت إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، المواطنين بأن مصانعها المنتجة لحديد التسليح تشتغل بوتيرة ممتازة، وبأن المخزون مطمئن جدًّا.

وعزت الشركة – في بيان لها: “طفرة ارتفاع أسعار حديد التسليح في السوق الموازي إلى توقف الشركة مدة الأشهر الثلاثة الماضية؛ لافتة إلى أن عملية الإيقاف كانت فجائية ولم تكن مخططة؛ لتلافي الارتفاع الحاصل في الأسعار”.

وأكدت الشركة بأن عمليات إنتاج الحديد وعمليات البيع مستمرة وأن الأسعار سترجع إلى سابق عهدها خلال أيام قليلة. (وال)

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