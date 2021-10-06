القابضة للاتصالات تجتمع مع المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال لبحث سبل تطوير قطاع الاتصالات في ليبيا

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” اليوم الأربعاء، مع المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات “محمد بن عمر”.

تناول الاجتماع مناقشة سبل تطوير قطاع الاتصالات في ليبيا، وكذلك مدى إمكانية بناء اقتصاد رقمي مستدام في البلاد واستخدام كل الوسائل والحلول التكنولوجية الحديثة، في ظل انتهاج الشركة القابضة لخطوة استراتيجية مبنية على التحول الرقمي وتدريب الكوادر البشرية وتنمية القدرات وكذلك تنويع مصادر الدخل القومي.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون بين القابضة للاتصالات والمنظمة العربية في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات ونقل المعرفة للكادر البشري وبناء شراكة تشمل مشاريع مختلفة تعود بالنفع على الطرفين في جانب الاتصالات والتقنية.

ومن جهته أكد “فيصل قرقاب” على التزام القابضة للاتصالات بتقديم أفضل الخدمات وتلبية كافة الاحتياجات وتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو التحول الرقمي وتطوير قطاع الاتصالات في كافة مناطق البلاد، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية.

كما سينطلق المؤتمر الدولي “بناء ليبيا الرقمية” خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021 بالعاصمة التونسية، وذلك بمشاركة الجهات الإقليمية والدولية الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي، وسيتم على هامشه تنظيم عدد من الندوات وورش العمل ومعرض ودورات تدريبة، وفضاء لعقد شراكات واتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات.

حيث يهدف هذا المؤتمر إلى مساعدة ليبيا على وضع خارطة طريق لبناء اقتصاد رقمي منسجم مع الاقتصاد العالمي ورؤية استراتيجية لإعادة بناء ليبيا الرقمية.

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