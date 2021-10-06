محافظ “المصرف المركزي” يبحث تطوير الخدمات الإلكترونية

تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، تنفيذ خطة المصرف المركزي لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتوفير السيولة النقدية لفروع المصارف التجارية، ضمن الخطة التي أطلقها مطلع هذا العام.

واجتمع “الكبير” بالخصوص بمقر المصرف مع عدد من المديرين العامين لمصارف “الجمهورية والتجاري الوطني والوحدة والصحاري وشمال أفريقيا”، بحضور عدد من مديري الإدارات والمستشارين بمصرف ليبيا المركزي.

شدد الكبير على المصارف التجارية بأن تقوم بدورها في إحياء النشاط الاقتصادي، وتمويل المشروعات وفق الآجال المحددة.

يُشار إلى أن المصرف المركزي يعكف على حلّ أزمة السيولة النقدية عبر إمداد المصارف التجارية بشحنات من السيولة، وتفعيل طرق بديلة عن الدفع النقدي بالشراكة مع المصارف العاملة في البلاد.

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