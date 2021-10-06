شركة الجوف تبحث الاستثمار النفطي مع “ناشيونال إنيرجي”

بحث رئيس لجنة الإدارة -بالوكالة- بشركة الجوف للتقنية النفطية أحمد العرفي، مع الرئيس التنفيذي لشركة ناشيونال إنيرجي “NESR شريف فودة، فتح أفاق تعاون الاستثمار ببن الشركتين.

وأكد العرفي على أهمية التعاون بين شركة ناشيونال إنرجي وشركة الجوف للتقنية النفطية، لتقديم التقنيات الحديثة في مجال الخدمات النفطية المختلفة للشركات المشغلة بالقطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ناشيونال إنرجي إن إدارته تُركز على الاستثمار والعمل مع شركة الجوف، نظراً للفرص الجيدة والواعدة فيها، مشيداً بحجم الإمكانيات والفرص بالشركة والتعاون لتقديم الخدمات لشركات القطاع.

يُذكر أن شركة الجوف للتقنية النفطية مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، ويتركز نشاطها على الخدمات في مجال الطاقة من تصنيع وتسويق وهندسة المواد الكيماوية والخدمات الهندسية، المصاحبة لجميع شركات التشغيل والصناعة النفطية.

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