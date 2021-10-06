الكبير يجتمع مع عدد من مديري المصارف التجارية والمستشارين

طرابلس 06 أكتوبر 2021 (وال)- عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير اليوم الأربعاء بطرابلس، اجتماعًا مع عدد من السادة مديري العام للمصارف: الجمهورية، التجاري الوطني، الوحدة، الصحاري، وشمال أفريقيا، بحضور عدد من مديري الإدارات والمستشارين بمصرف ليبيا المركزي.

وذكرت مصادر المصرف؛ أن الاجتماع تم من خلاله الوقوف على ما اتخذته المصارف التجارية؛ بشأن تنفيذ رؤية مصرف ليبيا المركزي بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية، لتفعيل دورة المصارف التجارية وتحريك عجلة الاقتصاد وإطلاق المشروعات .

وخلص الاجتماع إلى إطلاق نشاط التأجير التمويلي، ومتابعة تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني “الرقمنة Digitization))، وكذلك الوقوف على تنفيذ خطة توفير السيولة التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي مطلع هذا العام.

وشدّد السيّد المحافظ في ختام الاجتماع؛ على المصارف التجارية للقيام بدورها في إحياء النشاط الاقتصادي، وتمويل المشروعات وفق الآجال المحددة. (وال)

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