“الوطنية للنفط” تبحث زيادة الإنتاج بحقل شمال الحمادة النفطي

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط، ترتيبات استكمال برامج اختبارات الآبار بحقل شمال الحمادة النفطي، تمهيدًا لإدخاله على الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم صنع الله مع رئيس لجنة إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية محمد عبد الله، ناقشا فيه النشاط العام للشركة، والتحديات التي تواجهها، وسبل التسريع في وضع حقل شمال الحمادة على الإنتاج، والإجراءات التي قامت بها الشركة في هذا الشأن، كما تم التطرق إلى برامج الشركة في سبيل استكمال برامج الاختبارات للآبار المكتشفة وجاهزيتها للإنتاج وفق بيان المؤسسة.

جدير بالذكر أن حقل شمال الحمادة النفطي التابع لشركة نفوسة للعمليات النفطية، والكائن بالامتياز 47 بحوض غدامس شمال غرب ليبيا، ينتج نحو 2700 برميل في اليوم، وتسعى المؤسسة لرفع طاقته الإنتاجية ضمن خطتها لزيادة إنتاج النفط.

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