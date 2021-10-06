خام برنت يهبط إلى 81.12 بعد أن سجل أعلى مستوى منذ شهر أكتوبر 2018

هبطت أسعار النفط أثناء تعاملات الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى في عدة سنوات فوق 83 دولاراً للبرميل الواحد، متأثرة بضغوط من تقرير معهد البترول الأمريكي والذي يُظهر زيادة في مخزونات الخام الأمريكي، ومؤشرات فنية تشير إلى أن الأسعار ارتفعت بوتيرة سريعة.

وانخفضت عقود خام برنت القياسي العالمي في تعاملات اليوم عند الساعة 14.00 ظهراً بنسبة 1.7%، لتسجل 81.12 دولاراً للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 83.47 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر من العام 2018.

في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط إلى 1.8%، لتسجل 77.50 دولاراً للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 79.78 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر من العام 2014.

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