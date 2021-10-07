«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الخميس 7 اكتوبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 7 اكتوبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5583 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2675 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1938 دينار، والليرة التركية 0.5136 دينار، والدولار الكندي 3.626 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2154 دينار، والدرهم الإماراتي 1.241 دينار، والدينار التونسي 1.6086 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5027 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 7 اكتوبر 2021: