خاص.. “الدريجة” يعلق على مقترح النواب بصرف 50 ألف دينار لكل كتيب عائلة

قال الخبير الاقتصادي “محسن الدريجة” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية حيال مقترح مجلس النواب الخاص بصرف 50 ألف دينار لكل كتيب عائلة : أي مساعدات للمحتاجين في هذه الظروف الصعبة هي إجراءات مرحب بها وفي محلها ولكن المساعدات لايمكن أن تكون للجميع، حتى لمن يملك الملايين وأيضاً المساعدات لابد أن يكون هدفها اصلاح حال المواطن واستمراريتها ودمجها في برنامج لاعادة التأهيل وفتح فرص العمل لكل من هو قادر على العمل حتى يستطيع المواطن أن يبني مستقبله.

وتابع بالقول أن المساعدات التي لا تأتي ضمن برنامج متكامل مصيرها التوقف لأنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تستمر في دعم كل مواطنيها دون تحديد الفئات التي تستحق المساعدة ودون مساعدتهم على الاعتماد على أنفسهم حتى لا يقعوا ضحية للحاجة مرة أخرى.

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