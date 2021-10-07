عقارات الشركة الليبية للاستثمار الأجنبي في كييف بأوكرانيا يتم تحويلها إلى شقة فندقية فاخرة

أعلنت السفارة الليبية في كييف بأوكرانيا أمس الأربعاء أنها بصدد تحويل مبنى تابع للشركة الليبية للاستثمار الأجنبي إلى 58 شقة فندقية فاخرة.

وقالت السفارة إن الخطوة تأتي من منطلق مسؤوليتها تجاه متابعة ممتلكات ومصالح الدولة الليبية في أوكرانيا.

وأضافت إن تحويل المبنى إلى 58 شقة فندقية فاخرة سيبدأ قبل نهاية العام الجاري ، وأن أسباب التأخير في تنفيذه تعود إلى الإغلاق الكامل الذي نتج مؤخراً عن جائحة كورونا.

وتابعت السفارة بالقول إن العمل جار حالياً لتسليم الموقع للشركة المنفذة للبدء في تعديل واستكمال مراحل العمل خلال مدة أقصاها سنة واحدة.

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